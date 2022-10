Accusé au début d’abus sexuel sur mineur, de pédophilie et d'acte contre-nature : l'ex-préparateur physique de DSC, écope de 2 ans de prison ferme pour détournement de mineurs.

Olivier Brice Sylvain l'ex-préparateur physique de Dakar-Sacré Cœur a finalement été reconnu coupable et condamné hier par la chambre criminelle de Dakar à 2 ans de prison ferme pour détournement de mineurs. Mais il a été acquitté des autres chefs d'inculpation qui pesaient sur lui.



Ainsi, en sus de cette peine, il doit payer à titre de dommages et intérêts 500.000 F Cfa à chacune des victimes, à l’excepté d’une victime à qui il doit verser le montant de 2 millions F Cfa.



En effet, accusé d’abus sexuel sur mineur, de pédophilie et d'acte contre-nature, le procureur avait requis 10 ans de réclusion criminelle contre l’ex-préparateur physique au centre de formation des jeunes footballeurs DSC lors de son audience à huis clos. Mais il s’en sort acquitté de ces chef d’accusations et écopera finalement de 2 années de prison ferme pour détournement de mineurs.



Pour ce qui est de la constitution de partie civile de Souleymane Mbaye et des autres parties civiles, le tribunal l’a déclarée recevable. Mais pour la constitution de partie civile du centre de formation Dakar/Sacré-Cœur elle a été déclarée irrecevable par la chambre criminelle pour défaut de qualité à agir.



Pour rappel, dans cette affaire qui avait éclaté le 7 février 2020 sur dénonciation du président délégué du centre de formation, Olivier Brice Sylvain avait été accusé d'abus sexuels par une dizaine de jeunes âgés entre 13 et 15 ans qui se trouvaient dans ce centre. Mais, il avait nié avoir exercé des attouchements sur ces mineurs.