Accueil mouvementé de Macky Sall à New York : Le Forum du justiciable tire sur « les manifestants anti républicains »

Le Forum du justiciable n’a pas apprécié l’accueil d’une certaine diaspora à New York à l’arrivée du président de la République Macky Sall. Boubacar Ba parle en effet, d’un comportement irresponsable et anti- républicain de certains membres de l'opposition et d'activistes durant le séjour du chef de l'État aux États Unis pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



Dans le communiqué du forum du justiciable, il est indiqué que ces rendez-vous hautement diplomatiques ne doivent pas être dévoyés en une tribune de protestation politique politicienne mieux en un champ de violences, d'invectives et d'insultes. Ce sont des images qui n’honorent pas le Sénégal et sont en déphasage avec nos traditions et cultures politiques.



Le forum du justiciable invite le sénégalais où qu'il soit à se comporter comme un « ambassadeur du Sénégal » en ayant des attitudes responsables de citoyen respectueux des valeurs républicaines et à travailler au renforcement de l'image du Sénégal.