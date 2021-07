Accord bilatéral sur les changements climatiques : Le ministre Abdou Karim Sall se félicite d'une avancée exemplaire avec la Suisse.

Le ministre de l'environnement et du développement durable a reçu ce matin son homologue suisse, Mme Simonetta Sommaruga, cheffe du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication dans les locaux de son ministère.

Cette rencontre intervient au moment où des consensus dans l'article 6 de l'Accord de Paris sur le climat restent toujours attendus.



Après la déclaration commune sur de possibles projets visant la lutte contre les effets nuisibles des changements climatiques, un accord est signé entre les deux gouvernements du Sénégal et de la Suisse qui reste, selon le ministre Abdou Karim Sall, une belle occasion pour donner, par l'exemple, une manière de mettre en oeuvre cet article 6.



C'est un protocole qui permettra donc, selon le ministre de l'environnement et du développement durable, de lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. D'ailleurs, il se félicitera de cette avancée du Sénégal dans ce domaine avec notamment les efforts énergétiques sur le plan solaire et éolien. "Le Sénégal est en train de faire un travail remarquable, notamment avec le mix énergétique. Nous sommes presque à 20% de réalisation aussi bien dans le secteur de l'énergie solaire que celui éolien", a rappelé le ministre Abdou Karim Sall défendant également les initiatives du président de la République dans ce domaine.



Après la signature de ces accords répondant aux impératifs de l'accord de Paris sur le climat, le ministre de l'environnement et du développement durable réitère l'engagement du Sénégal, devant la Suisse, à respecter les termes de l'accord pour mieux lutter contre ces fléaux climatiques mondiaux.