Accident sur l'autoroute à Péage (Keur Mbaye Fall) : Un bouchon de plus de 3 km constaté, l'axe Rufisque-Dakar fortement impacté

Un accident est survenu, ce mercredi 15 janvier 2025 aux environs de 7h 55 à hauteur de Keur Mbaye Fall sur l'axe Rufisque-Dakar. Selon les informations fournies sur la page Facebook de l'autoroute de l'avenir, l'accident implique un minicar et un poids lourd, ce qui a créé un bouchon de plus de 3 km sur cet axe. La gare de Rufisque et la sortie de Sedima sont fortement impactées, renseigne la source.