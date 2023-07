Accident mortel à Nguene Sarr (Louga) / Le témoignage d'un rescapé : " Le chauffeur roulait à vive allure sous la pluie"

Des enfants, des femmes et des pères de famille ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu tôt ce matin vers les coups de 8 heures du matin, ce mercredi, à l'entrée de Nguene Sarr (Louga). Sur le coups, le bilan a fait état de 22 morts. Deux autres personnes ont perdu la vie à l'hôpital de Saint-Louis. 42 blessés graves et 9 légers dispatchés entre Saint-Louis et l'hôpital de Louga reçoivent les soins des blouses blanches. Le bus qui assurait la desserte Fouta-Dakar a fait un dérapage avant de se renverser. D'après le témoignage d'un des rescapés, Alassane Sall, le chauffeur conduisait à vive allure alors qui pleuvait. Le chauffeur et les deux apprentis sont aussi décédés lors de cet accident tragique.



Cependant, le problème de surcharge et des versailles reste un problème crucial dans les transports en commun malgré les directives des autorités.