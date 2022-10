Accès aux financements : L’ADEPME reçoit 20 milliards de francs CFA par le Fonds de Solidarité Africain.

Dans son rôle d’encadrement et d’assistance des petites et moyennes entreprises qui en font la demande ou qui bénéficient de prêts de la part de l’État, l’Agence de développement et d’encadrement des PME a signé ce jeudi un accord-cadre avec le Fonds de Solidarité Africain.



Ce dernier, qui a pour rôle de contribuer au développement économique et au progrès social des États membres africains en facilitant l’accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d’investissement et des activités créatrices de revenus, veut bien participer au développement de ces PME.



Le directeur général du Fonds de Solidarité Africain a par ailleurs annoncé une garantie de portefeuille de 20 milliards de francs cfa pour le financement de certains projets porteurs de croissance et l’accompagnement de petites et moyennes entreprises. Désormais, l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises devra compter sur les 47 ans d’expérience de la structure financière panafricaine, pour le soutien de 5.000 PME durant les quatre prochaines années.



Le directeur général de l’ADEPME se réjouit de cette signature d’accord cadre pour l’accompagnement de PME qui s’est tenu ce jeudi et salue l’engagement du directeur général du FSA, l’entité financière créée en mars 1975 par des chefs d’État africains.