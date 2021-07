Aboubacar Thiaw, député PUR : « Seuls les voleurs réfutent le bulletin unique et un ministre neutre »

Le député du Pur, dans un discours clair, bouillant et pur, n’a pas manqué de tirer sur le ministre de l’Intérieur venu défendre le projet de loi portant modification du code électoral.



Selon Aboubacar Thiaw qui parle de l’état de santé de la démocratie, « ce dont je suis sûr, c’est que la démocratie sénégalaise "mayi". Toute réforme dans une démocratie doit être consolidante et non une réforme déconsolidante. Dans ce code, il y a des parties rejetées par l’opposition et vous voulez les faire passer sous silence. Seuls les magouilleurs et voleurs réfutent le bulletin unique », dira-t-il à Antoine Félix Diome.



De plus, il est revenu sur l’autorité qui doit organiser les élections. Il dit inconcevable d’avoir un militant du pouvoir comme ministre de l’Intérieur. « Il n’existe nulle part un arbitre qui prend part à une partie. Il est reconnu pour sa neutralité positive. Si tel n’est pas le cas, c’est parce que vous ne voulez pas d’élections transparentes. »



Le député du Pur d'ajouter : « vous refusez de retirer le parrainage c’est parce que tout simplement il y a anguille sous-roche. J’allais dire qu'il y a anaconda sous roche. Jusque-là où je vous parle, le Sénégal n’a toujours pas un fichier électoral fiable. Certains Sénégalais n’ont pas encore reçu leur carte d’identité. Et pis, il y a 137 recommandations sur ce fichier. Ce qui veut dire que fichier électoral bou takh rip lagnou ame », conclut le député.