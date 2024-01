Abdou Mbow hausse le ton et précise : « Il ne s’agit pas de suivre qui que ce soit, mais de faire une enquête parlementaire pour éclairer des faits! »

Malgré les perturbations de certains de ses collègues parlementaires de l’opposition, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar s’est ouvert une brèche pour dire ses quatre vérités devant l’assemblée. Il s’agissait ce matin, d’une séance plénière autour du projet de création d’une commission d’enquête parlementaire pour éclairer les circonstances de l’élimination du candidat Karim Wade. Abdou Mbow qui a clôturé les discussions, précise pour l’information de ceux qui s’aventurent à faire la confusion entre une enquête parlementaire et la poursuite en justice de certains magistrats cités dans cette affaire supposée de corruption.



« Le député est indépendant et l’assemblée nationale fera son travail. Les articles 92 et 93 de la constitution disent qu’aucun juge constitutionnel ne peut être ni poursuivi, arrêté ou détenu. Ici, il s’agit simplement de faire une enquête parlementaire pour éclairer des faits », précise le député et président du groupe de la majorité en rappelant l’article 44 de la loi l’organique qui dit que « les commissions doivent entendre toute personne… »

En effet, Abdou Mbow n’apprécie guère que certains de ses collègues soutiennent que « les juges ne doivent pas être entendus… » Un précédent dangereux selon le membre de l’Apr qui appelle à la raison et confirme que cette commission déjà installée, mènera tout le travail qu’il faut pour que la lumière jaillisse dans cette affaire.