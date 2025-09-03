Abdou Diouf célébré à 90 ans : Sidiki Kaba salue un géant de la démocratie et de l’humanisme


Le Musée des Civilisations Noires a vibré mardi lors de la célébration des 90 ans de Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, avec un témoignage exceptionnel de Sidiki Kaba, ancien ministre. « Raconter Abdou Diouf est un redoutable défi », a-t-il reconnu, avant de livrer un hommage passionné à un homme qui incarne la vérité, la bonté et l’utilité – trois conditions essentielles pour tout témoignage digne de ce nom.


Pour Sidiki Kaba, Abdou Diouf est avant tout un démocrate visionnaire. À une époque où le continent africain était miné par les coups d’État et la violence, il a instauré au Sénégal une démocratie intégrale et consensuelle, dépassant les tensions politiques et consolidant la stabilité nationale. Sa diplomatie et son courage ont permis de donner la parole au peuple et de poser les bases d’une gouvernance moderne, respectueuse des droits et de la liberté.


Au-delà du Sénégal, Abdou Diouf s’est engagé contre l’apartheid et pour les droits humains en Afrique. Président de l’Union africaine, il a soutenu la libération de Nelson Mandela et contribué à bâtir une Afrique du Sud pacifiée. Son action a transformé le Sénégal en capitale mondiale des droits de l’homme, accueillant Mandela et des figures emblématiques de la lutte pour la liberté et la justice, faisant rayonner l’engagement sénégalais à l’international.


Sidiki Kaba a aussi salué l’humanisme et la tolérance de Abdou Diouf. Musulman, il vit en harmonie avec sa femme catholique Elisabeth et défend le dialogue interreligieux et l’ouverture universelle. Inspiré de la légende du colibri, Abdou Diouf a toujours fait sa part pour la paix, la justice et l’inclusion, un exemple de responsabilité et de dévouement pour chaque citoyen.


À 90 ans, Abdou Diouf demeure un symbole de démocratie, de solidarité et d’humanisme, non seulement pour le Sénégal mais pour toute l’Afrique. Son héritage politique et moral continue d’inspirer dirigeants et citoyens, rappelant que servir, protéger les droits et promouvoir la paix sont les véritables marques d’un homme d’État visionnaire.

Autres articles
Mercredi 3 Septembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste

En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste - 03/09/2025

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye - 03/09/2025

TGI Diourbel : Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune, relaxée

TGI Diourbel : Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune, relaxée - 03/09/2025

Lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique : Africa Food Systems Forum (AFSF 2025) prône des mesures audacieuses

Lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique : Africa Food Systems Forum (AFSF 2025) prône des mesures audacieuses - 03/09/2025

USA : Donald Trump dément les spéculations concernant son état de santé…

USA : Donald Trump dément les spéculations concernant son état de santé… - 03/09/2025

Dernière nuit du Burd : forte affluence de Thiès à Tivaouane

Dernière nuit du Burd : forte affluence de Thiès à Tivaouane - 02/09/2025

Dakar Métropole 2050 : Ousmane Sonko annonce la fin de l’urbanisation « sauvage » de la capitale

Dakar Métropole 2050 : Ousmane Sonko annonce la fin de l’urbanisation « sauvage » de la capitale - 02/09/2025

Célébration des 90 ans de Abdou Diouf : Le message du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye à l’ancien président

Célébration des 90 ans de Abdou Diouf : Le message du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye à l’ancien président - 02/09/2025

Immigration irrégulière : « 1.946 migrants interpellés, 74 convoyeurs et 32 pirogues saisies au 1er trimestre de 2025 »

Immigration irrégulière : « 1.946 migrants interpellés, 74 convoyeurs et 32 pirogues saisies au 1er trimestre de 2025 » - 02/09/2025

Un téléphérique Dakar-Gorée, bientôt une réalité

Un téléphérique Dakar-Gorée, bientôt une réalité - 02/09/2025

Kaolack- Problèmes d'assainissement, de sécurité etc: les habitants de Touba Kaolack Extension laissés en rade, interpellent les autorités

Kaolack- Problèmes d'assainissement, de sécurité etc: les habitants de Touba Kaolack Extension laissés en rade, interpellent les autorités - 02/09/2025

Liberté 01 : un individu arrêté avec 2 kg de chanvre indien

Liberté 01 : un individu arrêté avec 2 kg de chanvre indien - 02/09/2025

Grand Yoff : cinq individus arrêtés pour vol et agression armée

Grand Yoff : cinq individus arrêtés pour vol et agression armée - 02/09/2025

RDC: l'ex-ministre de la Justice condamné à trois ans de travaux forcés

RDC: l'ex-ministre de la Justice condamné à trois ans de travaux forcés - 02/09/2025

Filière Banane : Les importations au Sénégal, suspendues à partir du 1er septembre

Filière Banane : Les importations au Sénégal, suspendues à partir du 1er septembre - 02/09/2025

TGI Diourbel : Maguette Dia risque 1 an ferme pour abus de confiance

TGI Diourbel : Maguette Dia risque 1 an ferme pour abus de confiance - 02/09/2025

Dissolution ou présidentielle anticipée: en France, l’après-Bayrou est dans toutes les têtes

Dissolution ou présidentielle anticipée: en France, l’après-Bayrou est dans toutes les têtes - 02/09/2025

Pokola,Le lutteur qui a défié la gravité… et la police : accident, malaise ou règlement de comptes ? Une chute, mille questions

Pokola,Le lutteur qui a défié la gravité… et la police : accident, malaise ou règlement de comptes ? Une chute, mille questions - 02/09/2025

Une femme accusée de blasphème contre le prophète Mahomet brûlée vive par la foule au Nigeria

Une femme accusée de blasphème contre le prophète Mahomet brûlée vive par la foule au Nigeria - 02/09/2025

Déchue de ses titres miniers en Guinée, une entreprise indienne exige un arbitrage à New York

Déchue de ses titres miniers en Guinée, une entreprise indienne exige un arbitrage à New York - 02/09/2025

Séisme en Afghanistan: plus de 1400 morts, selon un nouveau bilan officiel

Séisme en Afghanistan: plus de 1400 morts, selon un nouveau bilan officiel - 02/09/2025

Retour de parquet pour le patron de Kelimane et ses collaborateurs après le drame du Lycée Seydina Limamoulaye

Retour de parquet pour le patron de Kelimane et ses collaborateurs après le drame du Lycée Seydina Limamoulaye - 02/09/2025

Médina Baye - Ziar du FDR auprès du Khalife :

Médina Baye - Ziar du FDR auprès du Khalife : "le pays a besoin d'une union des cœurs pour sortir des difficultés dans lesquelles il végète' (Samba Sy) - 02/09/2025

Promulgation du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale : Les censures du Conseil constitutionnel bien prises en compte

Promulgation du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale : Les censures du Conseil constitutionnel bien prises en compte - 02/09/2025

Nécrologie : Décès de Anne Françoise Coly, cousine de notre collaborateur Jean Pascal Coly

Nécrologie : Décès de Anne Françoise Coly, cousine de notre collaborateur Jean Pascal Coly - 01/09/2025

Tivaouane: déficit hérité des banques publiques:

Tivaouane: déficit hérité des banques publiques: " la SNR n'est pas comptable de ces déficits là[...] il y a une politique d'apurement du passif"( Me Babacar Ndiaye, DG) - 01/09/2025

Gamou 2025 : L'ancien président Macky Sall dépêche une forte délégation à Tivaouane

Gamou 2025 : L'ancien président Macky Sall dépêche une forte délégation à Tivaouane - 01/09/2025

Forum Africain sur les systèmes alimentaires : Diomaye Faye plaide pour une agriculture moderne, mécanisée et attractive pour les jeunes

Forum Africain sur les systèmes alimentaires : Diomaye Faye plaide pour une agriculture moderne, mécanisée et attractive pour les jeunes - 01/09/2025

Taxes fiscales : Booking.com soumis à une TVA de 18 % sur les commissions au Sénégal

Taxes fiscales : Booking.com soumis à une TVA de 18 % sur les commissions au Sénégal - 01/09/2025

Linguère -Drame à Samaly : un berger tué à coups de machette par son voisin

Linguère -Drame à Samaly : un berger tué à coups de machette par son voisin - 01/09/2025

RSS Syndication