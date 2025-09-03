Abdou Diouf célébré à 90 ans : Sidiki Kaba salue un géant de la démocratie et de l’humanisme

Le Musée des Civilisations Noires a vibré mardi lors de la célébration des 90 ans de Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, avec un témoignage exceptionnel de Sidiki Kaba, ancien ministre. « Raconter Abdou Diouf est un redoutable défi », a-t-il reconnu, avant de livrer un hommage passionné à un homme qui incarne la vérité, la bonté et l’utilité – trois conditions essentielles pour tout témoignage digne de ce nom.





Pour Sidiki Kaba, Abdou Diouf est avant tout un démocrate visionnaire. À une époque où le continent africain était miné par les coups d’État et la violence, il a instauré au Sénégal une démocratie intégrale et consensuelle, dépassant les tensions politiques et consolidant la stabilité nationale. Sa diplomatie et son courage ont permis de donner la parole au peuple et de poser les bases d’une gouvernance moderne, respectueuse des droits et de la liberté.





Au-delà du Sénégal, Abdou Diouf s’est engagé contre l’apartheid et pour les droits humains en Afrique. Président de l’Union africaine, il a soutenu la libération de Nelson Mandela et contribué à bâtir une Afrique du Sud pacifiée. Son action a transformé le Sénégal en capitale mondiale des droits de l’homme, accueillant Mandela et des figures emblématiques de la lutte pour la liberté et la justice, faisant rayonner l’engagement sénégalais à l’international.





Sidiki Kaba a aussi salué l’humanisme et la tolérance de Abdou Diouf. Musulman, il vit en harmonie avec sa femme catholique Elisabeth et défend le dialogue interreligieux et l’ouverture universelle. Inspiré de la légende du colibri, Abdou Diouf a toujours fait sa part pour la paix, la justice et l’inclusion, un exemple de responsabilité et de dévouement pour chaque citoyen.





À 90 ans, Abdou Diouf demeure un symbole de démocratie, de solidarité et d’humanisme, non seulement pour le Sénégal mais pour toute l’Afrique. Son héritage politique et moral continue d’inspirer dirigeants et citoyens, rappelant que servir, protéger les droits et promouvoir la paix sont les véritables marques d’un homme d’État visionnaire.

