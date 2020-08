AID EL KEBIR : Vœux de Tabaski du maire de Kolda Abdoulaye Bibi Baldé.

À l’occasion de la fête de Tabaski 2020, le maire de la commune de Kolda, Abdoulaye Bibi Baladé (DG Poste) a présenté ses vœux de Tabaski aux koldois, aux sénégalais. Mais également, au président de la République Macky Sall et à l’ensemble du gouvernement en cette période de covid-19.



À en croire le maire, « on remercie le bon Dieu de nous avoir permis de fêter encore la Tabaski cette année dans un contexte particulier de covid-19. Nous rendons grâce à Dieu et nous souhaitons qu’il (Dieu) répande sa grâce pour la population de Kolda, du Sénégal. Je demande pardon à tout le monde et j’ai pardonné à tout le monde. Nous voudrions qu’il accepte nos dévotions et répande la joie, l’unité, la concorde, la paix tant sur le plan national que local ».



Dans la foulée, il poursuit : « je profite aussi de cette fête pour souhaiter les vœux les plus ardents de santé, de succès au président Macky Sall, mais aussi de prospérité pour le Sénégal. À cette occasion, nous demandons aux populations de respecter les mesures barrières pour mieux lutter contre la covid-19 car le virus est-là. Toutes nos régions qui étaient épargnées auparavant connaissent maintenant des cas. C’est pourquoi, je demande aux populations d’être vigilantes. »



Interpelé sur la question de l’éclairage public, il précisera : « l’éclairage était notre notre ventre mou. Depuis notre arrivée on cherchait à régler cette question et maintenant on voit le bout du tunnel. Aujourd’hui, la ville est assez éclairée par des lampadaires solaires au nombre de 500 pour un premier jet. Pour en arriver à ce gap, on a fait assez d’efforts, mais il reste d’autres défis à relever... »