2eme journée éliminatoires mondial 2026 : Sous une chaleur étouffante, le Sénégal concède le nul face au Togo

La mission n’a pas été facile pour Aliou Cissé et ses hommes qui ont vécu un après-midi très compliqué sur le terrain des Éperviers du Togo. Sous une étouffante chaleur, les visiteurs ont dû se faire au climat qu’on peut qualifier de sahélien qui prévaut actuellement à Lomé. Au terme d’une rencontre très hâchée les deux équipes se sont partagées les points (0-0.)



Physiquement empruntés et pas du tout à l’aise sous la pression permanente des togolais, les Lions ont tant bien que mal réussi à repartir avec un précieux point. Un résultat qui leur permet de prendre la première place de la poule B, avec 4 points +4. Mais, ce petit faux pas ne doit pas plaire à El Tactico. Le technicien sénégalais, Aliou Cissé espérait faire un 2/2 au terme de ces deux journées.



L’histoire s’est répétée au Togo, ce mardi après-midi. Comme ce fut le cas, le 11 novembre 2021 (1-1), les Éperviers ont une nouvelle fois résisté face aux attaques des Lions (0-0.) Sous les ordres du sélectionneur, Paulo Duarté, les Éperviers, poussés par leurs milliers de supporters, ont rendu la tâche très ardue aux champions d’Afrique en titre. Il faut dire que Sadio Mané et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à prendre la rencontre par le bon bout. Tantôt bousculé par l’agressivité des éperviers, souvent gêné par le pressing des joueurs togolais, les sénégalais ont abusé des passes longues adressées à Sadio Mané ou Ismaïla Sarr, dans la profondeur.



Mais, très disciplinés tactiquement, les Éperviers ont maintenu leur bloc bas extrêmement resserré, tout en se montrant très dangereux sur les contre-attaques. N’eut été la grosse performance d’Edouard Mendy, le Sénégal aurait été victime d’un hold-up en fin de rencontre. À plusieurs reprises le Togo est passé à quelques centimètres de l’ouverture du score. Le pire a été évité de justesse au stade de Kéguè.



En plus d’avoir gâché énormément d’occasions avec deux grosses opportunités gâchées par Nicolas Jackson en fin de partie, le Sénégal n’a pas mis l’impact physique habituel. Une conséquence de l’horaire de la rencontre (16h00) à l’issue de laquelle les joueurs ont affiché un niveau de fatigue tres avancé.



Sans son rayonnement habituel, Sadio Mané a été extrêmement décevant en plus d’un flagrant manque de réalisme devant le but. Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 reprennent au mois de mars 2024. D’ici là Aliou Cissé a un gros chantier qui l’attend dans le secteur offensif qui fait défaut dans les matchs cruciaux.



Mouhamadou Moustapha GAYE