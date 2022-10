2e étape Africa Eco Race 2022 : La Team sénégalaise « Goor Yomboul » se hisse à la 5ème place, l’italien Botturi mène la course chez les motards…

Pour cette deuxième étape de la course, il y a eu du mouvement au niveau du classement avec comme lors de la première étape, un beau parcours d’une des équipes sénégalaises en lice de ce rallye Monaco – Dakar (15 au 30 octobre.)



La journée de ce mercredi a vu le pilote italien Botturi s’imposer avec sa moto Yamaha avec un temps de 5h38mn31s à l’issue de la spéciale de 448km entre Bousaid et Tagounite.



Sur les 51 motards qui ont pris le départ, Svitko est arrivé deuxième de l’étape avec un peu plus d’une minute de retard sur le leader. Alors que le français Xavier Flick termine à la 3ème place en 5h40mn.



De son côté le motard sénégalais, Mamadou Bocoum poursuit sa belle lancée et se classe 16ème avec sa KTM.



Dans la catégorie des véhicules, (car, camion et SSV) l’équipe sénégalaise formée par Jean Dagher et Patrick Antoniolli sont dans le top 5 (2ème chez les SSV) à bord de leur Can Am avec un chrono de 7h21mn31s.



Comme lors de la première étape, Gérard Delacour remporte également la seconde journée avec un temps de 6h13mn32s.