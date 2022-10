1ere journée Ligue 2 : Timide démarrage du championnat, Thiès FC prend les commandes d’entrée…

Huit buts ont été inscrits à l’issue de la première journée de Ligue 2 ponctuée par deux matches nuls blancs, trois victoires à l’extérieur et un seul succès à domicile.



À l’instar de la Ligue 1, les clubs pensionnaires de la seconde division du championnat sénégalais ont lancé leur saison 2022-2023 ce week-end.



Loin de ses bases, le leader provisoire de la L2, Thiès FC est allé s’imposer devant le Port, battu 2-0. Suffisant pour occuper provisoirement la première place au vu des résultats des autres équipes.



Car, si Jamono de Fatick et l’US Ouakam ont respectivement dominé sur le fil (1-0), Mbour Petite-Côte et Keur Madior, les rencontres qui ont opposé Amitié FC et Oslo puis DUC à Wally Daan se sont toutes terminées sur un score vierge (0-0.)



Les résultats de la première journée de Ligue 2



Amitié FC 0-0 OSLO

DUC 0-0 WallyDaan

Keur Madior 0-1 US Ouakam

Port 0-2 Thiès FC

Ndiambour 2-1 Demba Diop

Ajel 1-0 HLM