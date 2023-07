1er tour préliminaire Ligue africaine des Champions : Génération Foot sera face à Hafia AC

Les champions du Sénégal 2022/2023 connaissent déjà leur prochain adversaire pour le premier tour de la Ligue africaine des champions. Le club sénégalais, Génération Foot, fera face à celui de la Guinée, Hafia AC. Un derby explosif entre voisins, pour espérer passer au second tour de cette campagne qualificative à la phase finale de la LDC.



Les Grenats auront fort à faire face au Hafia champion de la Guinée après plusieurs années de disette. Dans cette double confrontation aller et retour, le club guinéen recevra la première manche à Conakry entre le 18 et le 20 août. Alors que les sénégalais auront l’avantage de jouer le match retour qui sera forcément décisif, devant leur public, entre le 25 et le 27 août.



L’équipe victorieuse devrait ensuite se mesurer au Wydad Casablanca, finaliste malheureux de la dernière édition. Un sacré morceau !