1er jour du Safar - Keur Serigne Touba : l'origine et le sens contés par les dignitaires mourides.

Ce lundi 29 août est une date très importante pour la communauté mouride. C’est le premier jour de Safar, date qui marque l’aventure fâcheuse du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimoul Rassoul.



Dakaractu s’est approché de dignitaires mourides pour en savoir plus sur l’origine du Safar. Trouvés à Keur Serigne Touba à Colobane, beaucoup de souvenirs ont été rappelés par les intervenants. Plein d’enseignement à tirer des attitudes de ce guide. Pour Mame Mor Mbaye mouride et « dieuwrigne » très connu par les internautes, Serigne Touba est un modèle et son enseignement devrait amplement figurer sur le programme sénégalais.



Pour sa part, le communicateur traditionnel Khadim Samb est revenu sur l’attitude responsable et religieuse que doivent avoir tous musulmans ou mourides en ces jours de Safar...