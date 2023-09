14 septembre 1997 - 14 Septembre 2023 : Antoine Félix Diome se rappelle Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh

C’est une date qui a coïncidé au décès de Mame Abdoulaye Aziz Dabakh. Le 14 septembre, une date mémorable dont la communauté Tidiane et particulièrement la famille de Mame Maodo Malick se souvient. Ce jeudi 14 septembre 2023, correspond à 26 ans depuis la disparition de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.



Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Abdoulaye Diome profite de la réunion qui se tient actuellement dans les locaux de son ministère avec le comité d’organisation du Gamou de Tivaouane, pour rendre hommage et se rappeler du parcours mythique de Mame Abdou.



« Il nous a appris l’humilité. Se rappeler de lui et prier pour le repos éternel de son âme, est bien normal. Nous nous inclinons devant sa mémoire en cette date, pour les bonnes actions et ses enseignements dont le Sénégal et toute la communauté musulmane se souvient encore », lance le ministre de l’intérieur dès le début de son discours d’ouverture du CRD en prélude du Maouloud 2023.