Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football

À quelques jours du début de la compétition africaine de Football, CANAL+ Sénégal a dévoilé un dispositif exceptionnel pour permettre aux passionnés de football de vivre l'intégralité de la CAN TotalEnergies 2025.



Dans un communiqué parvenu à la presse, Canal+ Sénégal dit se tenir "aux côtés des Lions de la Téranga", qui sont prêts à faire vibrer le pays sur la scène africaine. En effet, le document annonce un dispositif éditorial immersif, afin d'offrir une expérience complète.

