Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football

À quelques jours du début de la compétition africaine de Football, CANAL+ Sénégal a dévoilé un dispositif exceptionnel pour permettre aux passionnés de football de vivre l'intégralité de la CAN TotalEnergies 2025.
Dans un communiqué parvenu à la presse, Canal+ Sénégal dit se tenir "aux côtés des Lions de la Téranga", qui sont prêts à faire vibrer le pays sur la scène africaine. En effet, le document annonce un dispositif éditorial immersif, afin d'offrir une expérience complète.
- Chaîne événementielle : Depuis le 1er décembre, les abonnés ont accès à la chaîne événementielle CANAL+ CAN sur le canal 16, disponible à partir de la formule ACCESS.
Elle proposera des contenus exclusifs, des coulisses, et des moments forts pour vivre toute l'intensité de la CAN 2025.
La chaîne propose la célébration du pays hôte, des équipes qualifiées, des cultures.
Émissions phares : Deux émissions phares, JOUR DE CAN et SOIR DE CAN, seront tournées dans un décor exclusif.
Des émissions spécifiques sont prévues pour mettre en lumière l'équipe sénégalaise :
PARCOURS DE CHAMPIONS : Un rendez-vous ce dimanche 14 décembre à 20H30 GMT sur CANAL+ CAN, pour suivre la dernière victoire du Sénégal à la CAN.
LE SACRE : Un documentaire sur la victoire du Sénégal, diffusé le mardi 16 décembre à 20H30 GMT.
TRÉSORS D’AFRIQUE : Au Sénégal, le jeudi 18 décembre à 19H15 GMT.
Pour permettre au plus grand nombre de profiter de la fête du football africain , CANAL+ propose des offres disponibles depuis le 1er décembre et dans la limite des stocks : Décodeur HD : Il est proposé à 1000 FCFA au lieu de 5 000 FCFA, avec parabole et installation offertes, dès la formule ACCESS.
En se réabonnant à leur formule habituelle, les clients profitent immédiatement de TOUT CANAL+ et du pack DSTV English Plus (incluant les chaînes SuperSport) offerts pendant 30 jours.
En plus de la CAN, CANAL+ propose une programmation exceptionnelle en décembre : Des blockbusters et des films d’animation seront diffusés chaque jour sur CANAL+ PREMIERE, CANAL+ CINEMA, et CANAL+ FAMILY.
La 6ème journée de l’UEFA Champions League sera diffusée le 10 décembre sur CANAL+ SPORT 2.
D'autres programmes incluent SUPERSTAR le 26 décembre sur NOLLYWOOD TV , et la série LOVE IS IN THE AIR dès le 5 décembre sur NOVELAS TV.
