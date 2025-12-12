Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football


À quelques jours du début de la compétition africaine de Football, CANAL+ Sénégal a dévoilé un dispositif exceptionnel pour permettre aux passionnés de football de vivre l'intégralité de la CAN TotalEnergies 2025. 

Dans un communiqué parvenu à la presse, Canal+ Sénégal dit se tenir "aux côtés des Lions de la Téranga", qui sont prêts à faire vibrer le pays sur la scène africaine. En effet, le document annonce un dispositif éditorial immersif, afin d'offrir une expérience complète.

Ainsi,  CANAL+ met en place un dispositif éditorial immersif, à savoir la Diffusion des matchs : 100 % des matchs seront diffusés en direct sur la chaîne CANAL+ CAN. La diffusion complémentaire se fera sur CANAL+ SPORT 1 en cas de matchs simultanés. La couverture éditoriale sera assurée à 360° par des journalistes, consultants, et experts mobilisés sur les neuf stades marocains.
 
  • Chaîne événementielle : Depuis le 1er décembre, les abonnés ont accès à la chaîne événementielle CANAL+ CAN sur le canal 16, disponible à partir de la formule ACCESS.  

  •  

    • Elle proposera des contenus exclusifs, des coulisses, et des moments forts pour vivre toute l'intensité de la CAN 2025.

    • La chaîne propose la célébration du pays hôte, des équipes qualifiées, des cultures.

  •  

    Émissions phares : Deux émissions phares, JOUR DE CAN et SOIR DE CAN, seront tournées dans un décor exclusif.

Des émissions spécifiques sont prévues pour mettre en lumière l'équipe sénégalaise :

 

  •  

    PARCOURS DE CHAMPIONS : Un rendez-vous ce dimanche 14 décembre à 20H30 GMT sur CANAL+ CAN, pour suivre la dernière victoire du Sénégal à la CAN.

     

  •  

    LE SACRE : Un documentaire sur la victoire du Sénégal, diffusé le mardi 16 décembre à 20H30 GMT.

     

  •  

    TRÉSORS D’AFRIQUE : Au Sénégal, le jeudi 18 décembre à 19H15 GMT.

Pour permettre au plus grand nombre de profiter de la fête du football africain , CANAL+ propose des offres disponibles depuis le 1er décembre et dans la limite des stocks : Décodeur HD : Il est proposé à 1000 FCFA au lieu de 5 000 FCFA, avec parabole et installation offertes, dès la formule ACCESS.

 En se réabonnant à leur formule habituelle, les clients profitent immédiatement de TOUT CANAL+ et du pack DSTV English Plus (incluant les chaînes SuperSport) offerts pendant 30 jours.

En plus de la CAN, CANAL+ propose une programmation exceptionnelle en décembre :  Des blockbusters et des films d’animation seront diffusés chaque jour sur CANAL+ PREMIERE, CANAL+ CINEMA, et CANAL+ FAMILY.

La 6ème journée de l’UEFA Champions League sera diffusée le 10 décembre sur CANAL+ SPORT 2.

 D'autres programmes incluent SUPERSTAR le 26 décembre sur NOLLYWOOD TV , et la série LOVE IS IN THE AIR dès le 5 décembre sur NOVELAS TV. 

Vendredi 12 Décembre 2025
Dakaractu



