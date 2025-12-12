Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER

Le maire de Pikine Ouest, Cheikh Diop, Ingénieur en électromécanique a été nommé Président du Conseil d'Administration de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional en remplacement de Oumar Ba. La nomination a été annoncée ce jeudi lors du Conseil des Ministres présidé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
