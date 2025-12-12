Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France

Le Sénégal se prépare intensivement pour la Coupe du Monde 2026. Le Comité exécutif a déjà entamé les démarches pour choisir le futur camp de base des Lions, en collaboration avec l'Ambassade du Sénégal à Washington et une agence spécialisée. Déjà, le comité informe, dans un communiqué, qu’une mission visitera les camps de base disponibles pour sélectionner le meilleur endroit pour l'équipe.
Aussi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera présent au premier match des Lions à New Jersey.
En terme de préparation, les Lions ont déjà des matchs amicaux prévus, notamment contre le Brésil à Londres, et des discussions sont en cours pour un match contre les États-Unis. L'objectif est de préparer au mieux l'équipe pour la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025.
-
Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire
-
Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future"
-
La cinglante réponse de Thierno Alassane Sall à Cheikh Tidiane Dièye : « Vous avez tort de protéger un des vôtres alors que… »
-
Thiès- Setal Suniou Rail: les cheminots en phase avec le démarrage imminent des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar- Tambacounda...
-
Thiès- Abdou Mbow lève le voile sur le retour de Macky Sall au Sénégal: " le retour du président Macky Sall dépendra d'un contexte...".