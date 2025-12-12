Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France

Le Sénégal se prépare intensivement pour la Coupe du Monde 2026. Le Comité exécutif a déjà entamé les démarches pour choisir le futur camp de base des Lions, en collaboration avec l'Ambassade du Sénégal à Washington et une agence spécialisée. Déjà, le comité informe, dans un communiqué, qu’une mission visitera les camps de base disponibles pour sélectionner le meilleur endroit pour l'équipe.



Aussi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera présent au premier match des Lions à New Jersey.







En terme de préparation, les Lions ont déjà des matchs amicaux prévus, notamment contre le Brésil à Londres, et des discussions sont en cours pour un match contre les États-Unis. L'objectif est de préparer au mieux l'équipe pour la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025.

