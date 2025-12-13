Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation


Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation

Une simple salutation s’est transformée en véritable cauchemar financier. À Sacré-Cœur, S. Baldé affirme avoir été victime d’un acte de charlatanisme aux allures mystiques, au point de vider lui-même son compte Wave avant de remettre argent et téléphone à deux inconnus. Une affaire troublante qui a conduit à l’arrestation et au déferrement d’un suspect devant le parquet.

 

Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, les faits remontent au mois de septembre dernier. Ce jour-là, S. Baldé venait tout juste de descendre d’un véhicule de transport lorsqu’il a été abordé par deux individus qui l’ont interpellé dans la rue. Après une poignée de main et quelques échanges banals, la situation aurait brusquement basculé.

 

Le plaignant raconte avoir ressenti une étrange perte de contrôle, comme s’il était « possédé ». L’un des individus lui aurait alors demandé s’il disposait d’un compte Wave. À sa propre surprise, S. Baldé répond par l’affirmative et accepte de les suivre dans un point de transfert. Là, sous l’emprise qu’il décrit comme inexplicable, il vide entièrement son compte, soit 164 000 FCFA, avant de remettre la somme ainsi que son téléphone portable aux deux hommes.

 

Ce n’est qu’après leur départ que S. Baldé dit avoir repris ses esprits, réalisant avec stupeur qu’il venait de se faire dépouiller sans opposer la moindre résistance.

 

L’affaire connaît un rebondissement le 9 décembre, lorsque, par un pur hasard, le plaignant reconnaît dans la rue l’un des deux présumés charlatans, identifié comme D. Kanté. Sans hésiter, il alerte les gendarmes présents au niveau de l’Ancienne piste, conduisant à l’interpellation du suspect par la brigade de gendarmerie de Ouakam.

 

Interrogé par les enquêteurs, D. Kanté a catégoriquement nié les faits, rejetant toute implication dans cette affaire de charlatanisme et de vol. Mais selon Libération, S. Baldé est resté ferme et constant dans sa version, affirmant reconnaître formellement son agresseur.

 

Au terme de la procédure, D. Kanté a été déféré ce vendredi au parquet pour charlatanisme et vol, portant sur la somme de 164 000 FCFA.

Autres articles
Samedi 13 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail - 13/12/2025

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé - 13/12/2025

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire - 12/12/2025

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future" - 12/12/2025

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France - 12/12/2025

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé )

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé ) - 12/12/2025

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER - 12/12/2025

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football - 12/12/2025

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès :

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur) - 12/12/2025

Entre déni, témoignages et blessures : 35 ans de mariage, une nuit de drame et des zones d’ombre qui interpellent…le puzzle troublant de la mort de M. Keita

Entre déni, témoignages et blessures : 35 ans de mariage, une nuit de drame et des zones d’ombre qui interpellent…le puzzle troublant de la mort de M. Keita - 12/12/2025

Réciprocité sélective, le visa attendra ( Par Birame Waltako Ndiaye )

Réciprocité sélective, le visa attendra ( Par Birame Waltako Ndiaye ) - 12/12/2025

Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique

Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique - 12/12/2025

RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État

RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État - 11/12/2025

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche - 11/12/2025

Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure

Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure - 11/12/2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus - 11/12/2025

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais - 11/12/2025

[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse?

[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse? - 11/12/2025

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef - 11/12/2025

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… »

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… » - 11/12/2025

Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées

Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées - 11/12/2025

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse »

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse » - 11/12/2025

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus - 11/12/2025

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables - 11/12/2025

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles:

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles: " nous ne laisserons personne nous dévier de notre objectif...". - 11/12/2025

Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques

Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques - 11/12/2025

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication - 11/12/2025

Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao

Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao - 11/12/2025

Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji

Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji - 11/12/2025

RSS Syndication