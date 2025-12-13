Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation

Une simple salutation s’est transformée en véritable cauchemar financier. À Sacré-Cœur, S. Baldé affirme avoir été victime d’un acte de charlatanisme aux allures mystiques, au point de vider lui-même son compte Wave avant de remettre argent et téléphone à deux inconnus. Une affaire troublante qui a conduit à l’arrestation et au déferrement d’un suspect devant le parquet.







Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, les faits remontent au mois de septembre dernier. Ce jour-là, S. Baldé venait tout juste de descendre d’un véhicule de transport lorsqu’il a été abordé par deux individus qui l’ont interpellé dans la rue. Après une poignée de main et quelques échanges banals, la situation aurait brusquement basculé.







Le plaignant raconte avoir ressenti une étrange perte de contrôle, comme s’il était « possédé ». L’un des individus lui aurait alors demandé s’il disposait d’un compte Wave. À sa propre surprise, S. Baldé répond par l’affirmative et accepte de les suivre dans un point de transfert. Là, sous l’emprise qu’il décrit comme inexplicable, il vide entièrement son compte, soit 164 000 FCFA, avant de remettre la somme ainsi que son téléphone portable aux deux hommes.







Ce n’est qu’après leur départ que S. Baldé dit avoir repris ses esprits, réalisant avec stupeur qu’il venait de se faire dépouiller sans opposer la moindre résistance.







L’affaire connaît un rebondissement le 9 décembre, lorsque, par un pur hasard, le plaignant reconnaît dans la rue l’un des deux présumés charlatans, identifié comme D. Kanté. Sans hésiter, il alerte les gendarmes présents au niveau de l’Ancienne piste, conduisant à l’interpellation du suspect par la brigade de gendarmerie de Ouakam.







Interrogé par les enquêteurs, D. Kanté a catégoriquement nié les faits, rejetant toute implication dans cette affaire de charlatanisme et de vol. Mais selon Libération, S. Baldé est resté ferme et constant dans sa version, affirmant reconnaître formellement son agresseur.







Au terme de la procédure, D. Kanté a été déféré ce vendredi au parquet pour charlatanisme et vol, portant sur la somme de 164 000 FCFA.

