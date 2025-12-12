Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future"

Le projet "Athletics for future" a été lancé ce jeudi 11 décembre à Saint-Louis, en présence de plusieurs personnalités et autres acteurs de l'éducation.

Ce projet, mis en œuvre par Plan International par le biais de son bureau Saint-Louis en collaboration avec l'Inspection d'Académie et les IEF Saint-Louis commune et Département, vise à promouvoir l'athlétisme comme vecteur de leadership et d'empowerment pour les filles. L'objectif est d'enrôler 2 000 jeunes, dont 70% de filles, dans des activités sportives et éducatives qui leur permettront de développer leurs compétences et leur confiance en elles-mêmes.

À Saint-Louis où 1 000 jeunes seront ciblés, la cérémonie de lancement a été marquée par une randonnée à laquelle ont participé de nombreux collégiens et pensionnaires de centres de formation professionnelle, ainsi que des représentants des autorités locales et des partenaires du projet. "L'athlétisme est un excellent moyen de promouvoir le leadership et l'autonomisation des filles", a déclaré le représentant de Plan International. "Nous sommes convaincus que ce projet contribuera à renforcer la confiance et les capacités des filles de Saint-Louis."



Pour le secrétaire général de l'inspection d'Académie, le projet vient à son heure et sera très bénéfique pour les apprenants, particulièrement pour les filles qui ont besoin d'être accompagnées pour rester à l'école et s'épanouir correctement, notamment par le biais de l'athlétisme.