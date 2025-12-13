Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar a arrêté un agent de la mairie de Rufisque et un ressortissant guinéen impliqués dans un réseau de faussaires spécialisé dans la délivrance de documents d'État-civil sénégalais à des étrangers.







L'enquête a été ouverte suite à la découverte de faux documents détenus par des étrangers. Les gendarmes adoptent une nouvelle approche qui consiste à arrêter d'abord les bénéficiaires des faux documents pour remonter la filière. Un ressortissant guinéen, Malal Diallo, a été le premier à être arrêté lors d'un contrôle.



Selon l’Observateur qui revient sur cette affaire, il détenait une Carte nationale d'identité sénégalaise au nom de Malal Sall. Trahi par son accent, il avoue être Guinéen et avoir obtenu ce faux document grâce à un complice à la mairie de Rufisque, moyennant 15 000 FCFA.







Les aveux de Malal Diallo conduisent ensuite à l'arrestation, le mardi 9 décembre, de I. Diallo, un agent retraité mais toujours en poste à la mairie de Rufisque. Il reconnaît avoir établi un faux extrait de naissance pour le Guinéen contre 15 000 FCFA. Il implique également un officier d'État-civil de la mairie de Rufisque décédé, qu'il présente comme le chef du réseau.







La perquisition qui mène à une découverte majeure







Une perquisition au domicile de I. Diallo à Sangalkam permet la découverte d'un lot important de documents d'État-civil vierges (extraits de naissance, certificats de résidence, certificats de nationalité, récépissés, etc...). Ce qui conduit au placement en garde à vue de I. Diallo et Malal Diallo. Ils sont poursuivis pour fraude documentaire et immigration irrégulière. Cependant, une enquête plus large est ouverte pour identifier les autres bénéficiaires et membres du réseau.

