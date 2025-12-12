Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire


La députée Maïmouna Bousso a interpellé le ministre de la Formation professionnelle sur la situation des jeunes qui n'ont pas suivi le cursus scolaire. Devant Moustapha Dieck Sarré, elle a souligné l'importance de prendre en compte ces jeunes qui sont souvent laissés pour compte et qui n'ont pas accès à la formation professionnelle.

 

Pour rappel, le ministère de la Formation professionnelle a mis en place des programmes pour aider ces jeunes, tels que le Projet de Formation Professionnelle et d'Insertion (PFPI) qui vise à former 100 000 jeunes d'ici 2028. Le PFPI intervient également dans plusieurs régions du Sénégal, notamment à Thiès, Dakar, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor...

Vendredi 12 Décembre 2025
