Ziguinchor : trois élèves du Cem Boucotte Sud exclus définitivement de l’école

L’affaire avait défrayé la chronique à Ziguinchor, trois élèves du CEM Boucotte Sud de Ziguinchor, dans une vidéo devenue virale, insultaient les enseignants. Une enquête a été menée en interne par l’administration dudit établissement qui a par la suite renvoyé ces élèves.

Des négociations ont été menées par l’association des parents d’élèves du CEM Boucotte Sud, et ces trois élèves ont fini par présenter des excuses publiques devant tout l’établissement et un média privé de Ziguinchor. Par la suite, ils ont pu regagner leur classe et reprendre les cours.



Quelques jours plus tard, l’inspecteur d’académie de Ziguinchor s’est invité à la situation et s’est approprié de l’affaire que beaucoup pensaient dépassée.

Et dans une note rendue publique ce 07 mars 2025, l’inspecteur d’Académie, Pape Gorgui Ndiaye décide d’exclure définitivement les élèves Abdou Ndiaye, Elias Badiane et Idrissa Diatta du CEM Boucotte Sud pour "indiscipline caractérisée, insultes à l’encontre de membres de personnel dudit CEM par le biais de supports vidéos diffusés à travers les réseaux sociaux", indique la note.