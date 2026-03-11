Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi 11 mars 2026, au marché de Rebeuss, à Dakar, causant d’importants dégâts matériels. Plusieurs cantines et marchandises ont été ravagées par les flammes, plongeant les commerçants dans le désarroi.
Informé de la situation, le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, s’est rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts et apporter son soutien aux sinistrés. Face à la presse, l’édile a déploré cette situation qui touche durement les commerçants du marché.
Il a également indiqué que des dispositions seraient prises afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir. Le maire a par ailleurs pointé du doigt la problématique des installations précaires et des bidonvilles présents dans certains quartiers de la capitale, estimant que cette pratique doit être revue pour prévenir de nouveaux drames.
Les autorités locales et les services compétents devraient engager une réflexion sur les mesures de sécurité à renforcer dans les marchés de Dakar afin de limiter les risques d’incendie.
Autres articles
-
Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU : "Il dispose de l’expérience et du leadership nécessaires...(Balla Sall, ancien HCCT)
-
Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire
-
N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE )
-
Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… »
-
Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression