Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi 11 mars 2026, au marché de Rebeuss, à Dakar, causant d’importants dégâts matériels. Plusieurs cantines et marchandises ont été ravagées par les flammes, plongeant les commerçants dans le désarroi.



Informé de la situation, le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, s’est rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts et apporter son soutien aux sinistrés. Face à la presse, l’édile a déploré cette situation qui touche durement les commerçants du marché.