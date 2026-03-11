Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs...

Les préparatifs vont bon train au niveau de la promenade des Thiessois pour les besoins liés à la célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès.

En effet, l'armée qui a en charge l'organisation du défilé, a déjà mobilisé les services compétents dont l'Ageroute et autres, pour la réalisation des travaux au niveau des axes routiers devant abriter la fête du 4 avril à Thiès.

À ce stade, les travaux en cours consistent à réparer les types de dégradation sur la chaussée, à mettre des tapis sur les axes qui sont dégradés et à reprendre le système de pavage et des trottoirs.

Dans la foulée, le montage des chapiteaux a été déjà entamé sur la place Mamadou Dia...