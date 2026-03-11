Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… »

Le député Abdou Mbow n’a pas mâché ses mots, ce mercredi, devant ses collègues à l’hémicycle. Lors des débats portant sur le projet de loi N°05/2026 modifiant l’article 319 de la loi N°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal sénégalais, le deputé, membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a lancé une charge frontale contre les promoteurs et les potentiels votants de ce texte, les qualifiant ni plus ni moins de principaux soutiens de l’homosexualité et des mouvements LGBT au Sénégal.







Abdou Mbow a martelé que quiconque porterait ou voterait ce projet de loi serait, de facto, complice de ce qu’il considère comme une atteinte aux valeurs morales et religieuses du pays. Une posture radicale, assumée sans détour, qui a immédiatement électrisé les débats au Palais Bourbon sénégalais. Pour Abdou Mbow, la modification de l’article 319 du Code pénal disposition historiquement mobilisée dans les poursuites visant les actes contre nature ne saurait être perçue autrement que comme une ouverture de la législation sénégalaise aux revendications LGBT.

