Protection de l’enfance : un cahier des charges en validation pour encadrer les établissements d’accueil au Sénégal



Elle a indiqué que ce référentiel permettra d’aligner les pratiques nationales sur les normes internationales, notamment celles prévues par la Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.



« Les enfants vivant dans les institutions sont particulièrement vulnérables parce qu’ils ne sont pas dans leur environnement familial. Si leur placement dans un centre d’accueil est nécessaire, ces structures doivent répondre à des normes strictes afin de garantir leur développement et leur protection », a-t-elle insisté.





L’UNICEF plaide par ailleurs pour que la prise en charge des enfants privilégie autant que possible le cadre familial. Toutefois, en attendant que cette solution soit toujours possible, l’amélioration des conditions d’accueil dans les centres demeure une priorité.

À travers cet atelier, les autorités sénégalaises et leurs partenaires entendent ainsi renforcer l’organisation du secteur de la protection de l’enfance et garantir des standards plus élevés dans la prise en charge des enfants vulnérables.