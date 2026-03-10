Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre

Le prix du gaz européen a reculé d'environ 15% mardi, dans la foulée de ceux du pétrole, après des propos de Donald Trump assurant que la guerre avec l'Iran est "quasiment" finie.
Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en baisse de 14,61%, à 48,21 euros le mégawattheure.
Le marché fait volte-face après une déclaration inattendue de Donald Trump en fin de journée lundi, assurant que la guerre est "quasiment" finie.
Autres articles
-
Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop
-
Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer
-
Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall "écœuré" lance un appel à la vigilance et interpelle parents et imams
-
Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison
-
Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes