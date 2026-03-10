Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre

Le prix du gaz européen a reculé d'environ 15% mardi, dans la foulée de ceux du pétrole, après des propos de Donald Trump assurant que la guerre avec l'Iran est "quasiment" finie.



Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en baisse de 14,61%, à 48,21 euros le mégawattheure.



Le marché fait volte-face après une déclaration inattendue de Donald Trump en fin de journée lundi, assurant que la guerre est "quasiment" finie.

