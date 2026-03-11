Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar

La ville de Dakar a procédé à la cérémonie de réception de corbillards neufs destinés aux communes de Dakar, ce mardi 10 mars 2026. Selon le maire de Dakar, Abass Fall, les corbillards sont au nombre de 25 dont (19) qui seront répartis dans les 19 communes de la ville de Dakar, (1) à l’église catholique. Et Pour le reste, ils resteront au niveau de la ville à la disposition des sénégalais.



D’après l’édile de Dakar, "c’est un besoin réel des communes car il ne se passe pas une seule journée sans qu’il soit sollicité par les populations pour transporter des personnes qui doivent être accompagnées à leur dernière demeure". D’une valeur de 800 et quelques millions, le maire considère que c’est un investissement utile car dit-il, « nous allons être tous transportés un jour et peut être même par ces corbillards », en demandant à l’ensemble des maires et des techniciens de la ville de Dakar d’en prendre bien soin.

Par ailleurs, le maire en a profité pour annoncer le lancement de vastes programmes parmi lesquels l’acquisition d’ambulances médicalisés, d’infrastructures routières (constructions et réhabilitation de voies secondaires).



Au nom de la ville de Dakar, Abass Fall a ainsi remis de façon symbolique les clés au maire Cheikh Guèye pour la commune de Dieuppeul-Derklé et par la même occasion des communes de la ville de Dakar.