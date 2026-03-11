CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké



En prélude au Magal de Mbacké Khéwar célébrant Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, la famille religieuse a saisi l’occasion du CRD présidé par le gouverneur pour exprimer ses inquiétudes. Au cœur des préoccupations : la montée de l’insécurité et la prolifération de pratiques contraires à l’éthique islamique, notamment l’homosexualité. "Les mêmes interdits en vigueur à Touba doivent être rigoureusement appliqués à Mbacké", a martelé Serigne Djily Mbacké. D’autres exigences ont été listées . Dans sa prise de parole , l’adjoint au gouverneur a rappelé que l’État s’est engagé à prendre les mesures d’usage pour permettre une bonne organisation.