Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall "écœuré" lance un appel à la vigilance et interpelle parents et imams

Le maire de Diourbel, Malick Fall, a exprimé sa profonde indignation suite à l'implication de ressortissants de sa commune dans une récente affaire d'homosexualité vivement relatée à travers la presse . Lors d'une cérémonie de remise de dons aux daara, il a lancé un vibrant appel aux familles et aux autorités religieuses pour éradiquer ce phénomène qu'il qualifie de "tare".



« Ces derniers jours, on a énormément parlé de Diourbel dans la triste affaire des homosexuels. Certains parmi ces derniers arrêtés sont originaires d’ici. Cela m'a fait énormément de peine. Je suis resté plusieurs jours sans manger. Cela m'est resté au travers de la gorge », a confié l'édile, visiblement ému.



Pour Malick Fall, cette situation est incompatible avec l'identité de la ville. « Diourbel est une cité religieuse ayant abrité Serigne Touba, Mame Thierno Kandji, Mame Mbacké Tandian. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce phénomène d'homosexualité gagner du terrain », a-t-il martelé, interpellant les parents sur la nécessité d'une surveillance accrue de leur progéniture. Il a également invité les imams à « davantage sensibiliser les populations dans leurs sermons pour que ce triste phénomène cesse définitivement ». Enfin, il a demandé à l'État de « prendre ses responsabilités », estimant que l'homosexualité est un fléau pouvant conduire « au naufrage de toute une génération ».



En marge de cette question sociétale, le maire a également abordé les défis économiques locaux. Il a lancé une invite pressante à la solidarité entre Diourbellois. « Que les Diourbellois fassent leurs achats chez les Diourbellois. Que le grand commerçant dote en marchandises le petit pour permettre à notre économie locale de prendre de l'envol, de connaître un essor », a-t-il plaidé, promettant que la mairie accélérerait l'érection des infrastructures déjà entamées.



Sur le plan politique, Malick Fall a tenu à préciser sa position, se présentant comme un élu au-dessus des clivages partisans. « C'est la commune de Diourbel qui est mon parti. Je ne suis ni de l'APR, ni de Pastef. Je suis de Diourbel, à la tête d'un mouvement qui n'a d'yeux que pour le développement de la commune », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne nouerait des accointances qu'avec les formations politiques qui feront de Diourbel une priorité.



Le maire présidait une cérémonie de remise de dons d'une valeur de 15 millions de francs CFA au profit des écoles coraniques. « Nous avons pris l'engagement de continuer à les aider en termes de terrain d'accueil. Beaucoup évoluent dans des maisons louées et rencontrent des difficultés énormes. Nous allons les aider à vivre dans de meilleures conditions, et beaucoup d'entre eux le sont déjà » a-t-il conclu.