Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer


Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer
À Mbour, une simple promesse autour d’une chèvre a dégénéré en une affaire judiciaire opposant un fils à sa propre mère. Un jeune berger de 25 ans, identifié sous les initiales A. Bâ, a été condamné par le tribunal pour violences à ascendant et tentative de meurtre après avoir menacé sa génitrice avec une machette.
 
Les faits remontent au mois de février dernier. Ce jour-là, A. Bâ réclame à sa mère, R. Ka, une chèvre qu’il souhaite offrir comme cadeau de mariage à un ami. Mais la vieille dame finit par revenir sur sa décision, influencée selon le prévenu par son plus jeune fils. Cette volte-face provoque la colère du berger.
 
Furieux, A. Bâ refuse de conduire le troupeau familial au pâturage. Profitant du départ des autres membres de la famille, il se déchaîne contre sa mère sous les yeux de son épouse. Durant toute la journée, il l’insulte et la couvre d’injures. La situation prend une tournure encore plus grave lorsque, dans un accès de rage, il s’empare d’une machette et menace de lui ôter la vie.
 
La tentative de passage à l’acte est finalement évitée grâce à l’intervention de son épouse, qui alerte le voisinage en criant à l’aide. Pris de panique, le jeune homme quitte les lieux et se rend au mariage de l’ami pour lequel il voulait offrir la chèvre.
 
Craignant pour sa sécurité et connaissant le tempérament violent de son fils, la mère décide de ne pas attendre. Elle se rend à la brigade de gendarmerie de Thiadiaye pour dénoncer les faits et raconter son calvaire aux enquêteurs.
 
Pendant ce temps, A. Bâ rentre tranquillement chez lui après la cérémonie. Constatant l’absence de sa mère et de son épouse, il se rend dans la nuit au domicile de ses beaux-parents où il s’en prend violemment à eux, exigeant que sa femme retourne immédiatement au foyer conjugal.
 
Alertés, les gendarmes interviennent rapidement et procèdent à son interpellation. Placé en garde à vue, il est ensuite déféré puis placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour.
 
À la barre du tribunal de grande instance de Mbour, la mère, visiblement éprouvée, raconte les souffrances que lui inflige régulièrement son fils. Elle révèle également que l’épouse du prévenu a quitté le domicile conjugal après seulement deux mois de mariage, en raison des violences répétées de son mari.
 
Face au juge, A. Bâ ne nie pas les faits. Il explique avoir agi sous l’effet de la colère après la promesse non tenue de sa mère. Selon lui, la chèvre devait servir à remercier son ami qui lui avait offert un cadeau lors de son propre mariage. Il affirme également être responsable de la surveillance du bétail familial et accuse son jeune frère d’avoir influencé leur mère.
 
Malgré la gravité des faits, la victime n’a pas demandé de dommages et intérêts. Sa seule requête était que la justice intervienne afin que son fils cesse de la menacer.
 
Le procureur de la République a requis l’application de la loi. Au terme des débats, le tribunal a reconnu A. Bâ coupable de violences à ascendant et de tentative de meurtre. Il a été condamné à six mois d’emprisonnement ferme.
 
Autres articles
Mardi 10 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop

Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop - 10/03/2026

Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall

Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall "écœuré" lance un appel à la vigilance et interpelle parents et imams - 10/03/2026

Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre

Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre - 10/03/2026

Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison

Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison - 10/03/2026

Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes

Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes - 10/03/2026

ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide

ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide - 10/03/2026

Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans

Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans - 10/03/2026

Immeubles menacés d’expulsion : Bocar Samba Dièye obtient un sursis et freine encore Attijari

Immeubles menacés d’expulsion : Bocar Samba Dièye obtient un sursis et freine encore Attijari - 10/03/2026

Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO”

Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO” - 10/03/2026

Scandale à Ouest-Foire : la DIC démantèle les groupes secrets “Nekh Nekh” et “… No Limit”, une affaire explosive impliquant Ouzin Keita

Scandale à Ouest-Foire : la DIC démantèle les groupes secrets “Nekh Nekh” et “… No Limit”, une affaire explosive impliquant Ouzin Keita - 10/03/2026

Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : le parti RV-ACD dénonce une « instrumentalisation de la justice »

Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : le parti RV-ACD dénonce une « instrumentalisation de la justice » - 10/03/2026

Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction

Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction - 09/03/2026

Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers

Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers - 09/03/2026

Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit

Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit - 09/03/2026

Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords...

Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords... - 09/03/2026

Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières

Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières - 09/03/2026

CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants

CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants - 09/03/2026

Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU

Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU - 09/03/2026

Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique

Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique - 09/03/2026

8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …»

8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …» - 09/03/2026

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées - 09/03/2026

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir - 09/03/2026

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques - 09/03/2026

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien - 09/03/2026

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest - 09/03/2026

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent - 09/03/2026

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole - 09/03/2026

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30%

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30% - 09/03/2026

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations - 09/03/2026

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité - 09/03/2026

RSS Syndication