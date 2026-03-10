CNRM attaquée devant le CC « Nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité… » (Abdou Mbow)


CNRM attaquée devant le CC « Nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité… » (Abdou Mbow)

Le bras de fer autour du nouveau cadre de régulation des médias au Sénégal franchit un nouveau cap. En effet, le député Abdou Mbow a annoncé, ce mardi, avoir saisi, avec ses collègues de l’opposition parlementaire, le Conseil constitutionnel d’un recours en inconstitutionnalité visant la loi 07/2026. Celle-là même qui institue le Conseil national de régulation des médias (CNRM) et en fixe les règles d’organisation et de fonctionnement. « Nous avons déposé cet après-midi au Conseil constitutionnel un recours en inconstitutionnalité contre la loi 07/2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du CNRM », a écrit le député sur son compte X, sans autres précisions immédiates sur les moyens juridiques invoqués à l’appui de cette démarche.

 

Il faut rappeler que cette initiative intervient dans un contexte de tensions autour du nouveau régulateur, dont la création a suscité de fortes réserves dans le secteur de la presse. Des organisations professionnelles, dont le CDEPS et le SYNPICS, avaient déjà exprimé leurs inquiétudes quant aux dispositions jugées liberticides de la loi, notamment l’extension du périmètre de régulation aux plateformes numériques et les pouvoirs élargis accordés au nouvel organe par rapport à son prédécesseur, le CNRA.

Autres articles
Mardi 10 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel - 10/03/2026

Protection de l’enfance : un cahier des charges en validation pour encadrer les établissements d’accueil au Sénégal

Protection de l’enfance : un cahier des charges en validation pour encadrer les établissements d’accueil au Sénégal - 10/03/2026

Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice

Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice - 10/03/2026

Journée 8 Mars : La CJRS et l’AFMS posent le débat sur les défis numériques et le leadership des femmes

Journée 8 Mars : La CJRS et l’AFMS posent le débat sur les défis numériques et le leadership des femmes - 10/03/2026

La compagnie Air Sénégal lance l’initiative solidaire « Les Ailes de l’Espoir »

La compagnie Air Sénégal lance l’initiative solidaire « Les Ailes de l’Espoir » - 10/03/2026

Nécrologie: Décès de l'ancien international Sénégalais, Lamine Mboup

Nécrologie: Décès de l'ancien international Sénégalais, Lamine Mboup - 10/03/2026

Nécrologie : Décès du journaliste Abdou Diouf Junior

Nécrologie : Décès du journaliste Abdou Diouf Junior - 10/03/2026

Conférence religieuse à Tivaouane : « Avec la réalisation de cette belle et majestueuse grande mosquée, cela devrait nécessairement être accompagné par un maire qui a de la vision » (Abdoulaye Ndiaye Ngalgou)

Conférence religieuse à Tivaouane : « Avec la réalisation de cette belle et majestueuse grande mosquée, cela devrait nécessairement être accompagné par un maire qui a de la vision » (Abdoulaye Ndiaye Ngalgou) - 10/03/2026

Grand-Yoff : le marché au porc « Bignona » menacé de disparition par un projet foncier … 300 emplois en danger

Grand-Yoff : le marché au porc « Bignona » menacé de disparition par un projet foncier … 300 emplois en danger - 10/03/2026

Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop

Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop - 10/03/2026

Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer

Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer - 10/03/2026

Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall

Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall "écœuré" lance un appel à la vigilance et interpelle parents et imams - 10/03/2026

Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre

Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre - 10/03/2026

Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison

Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison - 10/03/2026

Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes

Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes - 10/03/2026

ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide

ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide - 10/03/2026

Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans

Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans - 10/03/2026

Immeubles menacés d’expulsion : Bocar Samba Dièye obtient un sursis et freine encore Attijari

Immeubles menacés d’expulsion : Bocar Samba Dièye obtient un sursis et freine encore Attijari - 10/03/2026

Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO”

Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO” - 10/03/2026

Scandale à Ouest-Foire : la DIC démantèle les groupes secrets “Nekh Nekh” et “… No Limit”, une affaire explosive impliquant Ouzin Keita

Scandale à Ouest-Foire : la DIC démantèle les groupes secrets “Nekh Nekh” et “… No Limit”, une affaire explosive impliquant Ouzin Keita - 10/03/2026

Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : le parti RV-ACD dénonce une « instrumentalisation de la justice »

Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : le parti RV-ACD dénonce une « instrumentalisation de la justice » - 10/03/2026

Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction

Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction - 09/03/2026

Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers

Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers - 09/03/2026

Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit

Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit - 09/03/2026

Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords...

Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords... - 09/03/2026

Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières

Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières - 09/03/2026

CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants

CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants - 09/03/2026

Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU

Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU - 09/03/2026

Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique

Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique - 09/03/2026

8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …»

8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …» - 09/03/2026

RSS Syndication