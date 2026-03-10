CNRM attaquée devant le CC « Nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité… » (Abdou Mbow)

Le bras de fer autour du nouveau cadre de régulation des médias au Sénégal franchit un nouveau cap. En effet, le député Abdou Mbow a annoncé, ce mardi, avoir saisi, avec ses collègues de l’opposition parlementaire, le Conseil constitutionnel d’un recours en inconstitutionnalité visant la loi 07/2026. Celle-là même qui institue le Conseil national de régulation des médias (CNRM) et en fixe les règles d’organisation et de fonctionnement. « Nous avons déposé cet après-midi au Conseil constitutionnel un recours en inconstitutionnalité contre la loi 07/2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du CNRM », a écrit le député sur son compte X, sans autres précisions immédiates sur les moyens juridiques invoqués à l’appui de cette démarche.







Il faut rappeler que cette initiative intervient dans un contexte de tensions autour du nouveau régulateur, dont la création a suscité de fortes réserves dans le secteur de la presse. Des organisations professionnelles, dont le CDEPS et le SYNPICS, avaient déjà exprimé leurs inquiétudes quant aux dispositions jugées liberticides de la loi, notamment l’extension du périmètre de régulation aux plateformes numériques et les pouvoirs élargis accordés au nouvel organe par rapport à son prédécesseur, le CNRA.

