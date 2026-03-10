Journée 8 Mars : La CJRS et l’AFMS posent le débat sur les défis numériques et le leadership des femmes

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), en collaboration avec l’Association des Femmes des Médias du Sénégal (AFMS), a célébré ce lundi 9 mars la Journée internationale des droits des femmes à travers une rencontre dédiée aux défis numériques et au leadership des femmes des médias.



Cette activité avait pour marraine Annette Mbaye d’Erneville, considérée comme la première femme journaliste du Sénégal. Âgée aujourd’hui de près de 100 ans, la pionnière n’a pas pu prendre part à la cérémonie. Elle a été représentée par Bruno d’Erneville, qui a invité les jeunes journalistes à s’inspirer de son parcours exceptionnel. « Nous sommes honorés d’être avec vous, de représenter la famille de votre marraine. [...] Il faut s’inspirer de cette femme de lettres et femme de radio qui a marqué l’histoire du journalisme sénégalais », a-t-il déclaré.



Placée sous le thème « Femmes des médias : entre défis du numérique et quête de leadership », la rencontre a permis de mettre en lumière les obstacles auxquels les femmes journalistes sont confrontées à l’ère du digital. Si elles sont de plus en plus présentes et innovantes sur les réseaux sociaux, elles restent néanmoins exposées au harcèlement en ligne et à diverses formes de pressions", a indiqué Sokhna Astou Diouf, chargée des Partenariats et Projets à la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS).



Elle a également souligné que, "malgré leur contribution essentielle dans les rédactions, notamment dans la collecte, le traitement et la production de l’information, les femmes demeurent insuffisamment valorisées et occupent encore peu de postes de direction dans les organes de presse".



Le panel, animé par les journalistes Jaly Badiane, Faty Dieng et Arame Ndiaye, a permis d’aborder plusieurs questions, notamment le leadership féminin sur les réseaux sociaux et la santé mentale des femmes dans les milieux professionnels des médias.



Cette rencontre a ainsi été l’occasion de rappeler l’importance de promouvoir davantage les femmes dans les sphères décisionnelles des médias et de renforcer les mécanismes de protection face aux défis du numérique.

