Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) s’est dessaisi du dossier relatif à la diffusion d’un photomontage caricaturant le chef de l’État sur la plateforme Feeling Dakar TV, après l’ouverture d’une procédure judiciaire par le parquet.
Dans un communiqué rendu public ce mercredi 11 mars, l’instance d’autorégulation des médias indique avoir reçu, le lundi 9 mars 2026, un signalement concernant la publication de ce photomontage, diffusé à la suite du discours du président de la République lors de l’Assemblée générale de la coalition « Diomaye Président. »
Estimant que cette production pouvait être contraire aux règles éthiques et déontologiques régissant la profession, le CORED avait décidé de s’autosaisir et d’engager l’instruction du dossier par son Tribunal des pairs.
Toutefois, l’instance a appris, le mardi 10 mars en début de soirée, l’arrestation de l’auteur de la publication par la Section de recherches de la gendarmerie nationale pour offense au président de la République. Conformément à ses textes, le CORED s’est alors dessaisi de l’affaire, le ministère public ayant décidé d’engager des poursuites judiciaires. L’organisation précise néanmoins avoir informé le parquet qu’une procédure interne avait déjà été ouverte contre le mis en cause.
Le CORED a profité de l’occasion pour rappeler aux journalistes et techniciens des médias certaines dispositions du Code de la presse. L’article 13 stipule notamment que les professionnels des médias ne doivent pas déformer les faits ni publier des images, documents ou sons dont l’origine n’est pas clairement établie, et qu’ils doivent signaler tout montage d’images ou de sons.
L’article 17 insiste pour sa part sur le respect de la vie privée des personnes, considérant comme atteinte à celle-ci la publication de montages réalisés avec l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement. L’article 18 appelle également au respect de la dignité humaine et proscrit toute allusion discriminatoire liée à l’origine, à la religion, au sexe ou à l’état de santé d’une personne.
Au-delà de ce rappel, le CORED souligne que les plateformes numériques et les réseaux sociaux ne constituent pas des « zones de non-droit ». L’instance exhorte les professionnels des médias à veiller au respect des institutions de la République et à faire preuve de responsabilité dans l’exercice de la liberté de la presse.
Elle invite enfin les médias à éviter de relayer des insultes ou propos irrespectueux visant les institutions, les autorités publiques, les religieux ou les citoyens, estimant que la diffusion de tels contenus est de nature à menacer la cohésion sociale et la stabilité du pays.
