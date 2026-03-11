Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire

Le CORED a profité de l’occasion pour rappeler aux journalistes et techniciens des médias certaines dispositions du Code de la presse. L’article 13 stipule notamment que les professionnels des médias ne doivent pas déformer les faits ni publier des images, documents ou sons dont l’origine n’est pas clairement établie, et qu’ils doivent signaler tout montage d’images ou de sons.



L’article 17 insiste pour sa part sur le respect de la vie privée des personnes, considérant comme atteinte à celle-ci la publication de montages réalisés avec l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement. L’article 18 appelle également au respect de la dignité humaine et proscrit toute allusion discriminatoire liée à l’origine, à la religion, au sexe ou à l’état de santé d’une personne.



Au-delà de ce rappel, le CORED souligne que les plateformes numériques et les réseaux sociaux ne constituent pas des « zones de non-droit ». L’instance exhorte les professionnels des médias à veiller au respect des institutions de la République et à faire preuve de responsabilité dans l’exercice de la liberté de la presse.



Elle invite enfin les médias à éviter de relayer des insultes ou propos irrespectueux visant les institutions, les autorités publiques, les religieux ou les citoyens, estimant que la diffusion de tels contenus est de nature à menacer la cohésion sociale et la stabilité du pays.