TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre

La situation est tendue au quartier Touba Mosquée depuis une semaine. Les travaux d'assainissement menés par l'entreprise chinoise CHICO ont tourné au vif mécontentement après que des engins ont gravement endommagé plusieurs maisons, dont celle de la famille Samb.



Selon des témoignages recueillis sur place, les faits remontent à dimanche dernier. Alors qu’ils creusaient des canaux d’assainissement, les ouvriers de CHICO ont "bousillé les trois quarts" de la maison des Samb. D’autres habitations du voisinage seraient également menacées de ruine, selon les riverains.



Aujourd'hui, l'entreprise a tenté d'apaiser les esprits en dépêchant des maçons sur place pour effectuer des réparations. Une initiative refusée catégoriquement par la famille Samb. Dame Samb, porte-parole de la famille, exige que la maison soit entièrement reconstruite, jugeant les réparations proposées insuffisantes au regard de l'ampleur des dégâts.



La colère gronde dans le quartier. Des sources locales indiquent que le sous-préfet, alerté, a été pris pour cible avant que l’irréparable ne se produise. Sa présence sur les lieux aurait permis d'éviter le pire, mais la tension reste vive.



Les populations locales, excédées par ce qu'elles considèrent comme un mépris de la part de l'entreprise, appellent à une prise en charge immédiate et globale des dégâts, sous peine de voir la situation se dégrader davantage. Les autorités administratives, dont le sous-préfet , ont été informés par les victimes.