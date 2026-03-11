Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive


L’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD) a participé ce mardi 10 Mars au dialogue parlementaire, tenu avec les députés  sur l’état des lieux de la CSU et engagement des communautés : "Quel rôle pour le parlement ?" 
L’objectif est de mener un dialogue multisectoriel autour de la mobilisation des ressources autour de la CSU et l’engagement des communautés en faveur d’une couverture sanitaire plus inclusif et efficient avec les députés des commissions Finances et Contrôle budgétaire, lois, éducation et aménagement du territoire, le Ministère de Santé et de l’hygiène publique (MSHP), l'agence de la couverture sanitaire universelle (Sen-CSU), les organisations de la société civile et les journalistes spécialisés de l’Association des journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD).

Selon l'honorable député, Boye Baby, cet atelier leur permettra de faire toute la lumière sur l’agence de la CSU qui est en train de faire un excellent travail au niveau de la santé. Au nom des députés, cette dernière s’est engagée auprès de l’Agence CSU pour porter le plaidoyer et le combat qui est l’accès de tous les sénégalais surtout de la couche la plus vulnérable à de bons soins de santé au niveau de l’assemblée afin de surmonter les défis en matière d’investissement, de budget pour que le ministère puisse augmenter le budget.
Pour le directeur général de la Sen-CSU, El Hadji Séga Guèye, ce  qu’il faut retenir de ce dialogue est le développement d’un cadre de partenariat pour mieux définir les initiatives de la CSU, notamment les nouveaux changements afin que les commissions puissent s’approprier des éléments et des règles institutionnels, lois. Mais aussi ce dialogue a permis d’échanger sur beaucoup de problématiques liées à la CSU pouvant permettre aux  députés la compréhension des enjeux liés  à cette prise en charge. Selon lui, les leviers sur lesquels on doit s’appuyer sont d’ordre institutionnels avec l’accompagnement du législatif à l’exécutif dans cette dynamique de changement et le portage au niveau institutionnel. Parce que, l’idée c’est d’avoir parallèlement d’autres ressources financières.  Pour y arriver, la création d’un cadre d’organisation éligible est d’une nécessité afin d’élargir le paquet de soins, la prise en charge des maladies chroniques.
 
Mercredi 11 Mars 2026
Dieynaba Agne



