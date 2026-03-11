Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé…


Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé…

Dans le sillage de la Journée internationale des droits des femmes, l’Amicale des Femmes du Trésor du Sénégal (AFTS) a marqué l’édition 2025 par un double geste. D’abord une visite de solidarité à la Maison Rose de Guédiawaye et un panel sur la place des femmes dans la gouvernance du Trésor.

 

Conduite par sa présidente, Khadidiatou Kébé Diouf, une délégation de l’AFTS s’est rendue dans cette structure d’accueil dédiée aux jeunes filles et femmes victimes de violences. Un don composé de vivres et de produits hygiéniques y a été remis à Mme Mona Chasserio, fondatrice de la Maison Rose. Pour Mme Kébé Diouf, cette démarche s’inscrit naturellement dans « la politique sociale de la DGCPT et la dynamique propre à l’Amicale ». Elle a tenu à souligner le caractère inédit de ce déplacement, le qualifiant de « première pour l’Amicale et pour le Trésor », tout en promettant qu’il ne resterait pas sans lendemain.

 

La fondatrice de la Maison Rose, a salué la mobilisation des visiteuses venues « en nombre et vêtues de rose », y voyant le signe d’une sensibilité authentique à la cause qu’elle défend. Mme Chasserio a rappelé la vocation première de sa structure: celle d’offrir aux enfants abandonnés ou en souffrance un espace de joie et les aider à « exister en tant que personnes à part entière ». Auparavant, les femmes de l’Administration du Trésor s’étaient réunies autour d’un panel intitulé Leadership des femmes dans la gouvernance du Trésor : enjeux et perspectives, présidé par le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor. Devant ses plus proches collaborateurs, celui-ci a salué le dynamisme et l’esprit de performance du personnel féminin, qui contribue, selon lui, à hisser le Trésor au rang des grandes administrations. Le thème a été développé par Marcelline Sylla, Inspecteur du Trésor à la retraite, et Mamadou Diop, Receveur Percepteur municipal de Dakar et président de l’Amicale des Inspecteurs du Trésor du Sénégal.

 

Une journée placée sous le signe à la fois de la réflexion et de l’engagement, qui aura démontré, au-delà du symbolisme du 8 mars, la volonté de l’AFTS de traduire ses valeurs en actes concrets.

Mercredi 11 Mars 2026
