Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression

Le directeur exécutif de l’Amnesty International, Seydi Gassama est contre les nombreuses arrestations des hommes politiques, journalistes et activistes. Même si ce dernier a appelé les gens à plus de responsabilité, il n’a pas manqué de condamner les interpellations qui actuellement deviennent de plus en plus récurrentes au Sénégal. Selon Seydi Gassama, l’Etat du Sénégal doit plutôt protéger la liberté d’expression.



« Tout en exhortant les citoyens à exercer leurs droits avec plus de responsabilité, nous condamnons les nombreuses interpellations et détentions d'hommes politiques, d'activistes et de journalistes pour les délits de diffamation, d'injures publiques, d'offense au Chef de l'État et autres personnalités et diffusion de fausses nouvelles.



Conformément aux décisions pertinentes de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de la Cour de Justice de la CEDEAO, l'État du Sénégal doit mieux protéger la liberté d'expression, sans laquelle on ne peut parler d'État démocratique, en supprimant les peines de prison pour ces infractions. Les victimes doivent intenter des poursuites au civil et demander des dommages et intérêts », a-t-il écrit sur sa page facebook.