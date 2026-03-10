Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l’Association des Femmes des Médias Publics (AFMP) a organisé, ce mardi 10 mars 2026, une journée de consultations juridiques suivie d’un panel de réflexion à la Maison de la Presse Babacar Touré.
La rencontre s’est tenue en présence de plusieurs personnalités, notamment la vice-présidente de l’Assemblée nationale, des représentants de ONU Femmes, du Dr Aminata Sarr, représentant le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, ainsi que les ambassadrices du Luxembourg, de la Suède, de la Suisse et de la Pologne.
Placée sous le thème « Droits-Justice -Action », cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités du mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes. Elle est organisée en partenariat avec l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS), avec l’appui de ONU Femmes Sénégal et des ambassades présentes.
Malgré les avancées législatives enregistrées au Sénégal, l’accès effectif à la justice reste encore un défi pour de nombreuses femmes, notamment dans les domaines du droit de la famille, comme le divorce, la pension alimentaire ou la garde des enfants. À travers cette journée, les organisatrices entendent favoriser l’information juridique, la sensibilisation et l’accompagnement des femmes sur ces questions.
La présidente de l’AFMP, Matél Bocoum, également journaliste au quotidien Le Soleil, a expliqué que cette activité vise à apporter une réponse concrète aux préoccupations des femmes. Selon elle, il est important que celles-ci puissent mieux connaître leurs droits et disposer des outils nécessaires pour les faire valoir.
« Nous avons voulu organiser une activité qui ait un impact réel sur le vécu des femmes. Dans nos sociétés, beaucoup hésitent encore à consulter des spécialistes du droit, même lorsqu’elles rencontrent des difficultés. Cette initiative leur permet de dialoguer directement avec des juristes et des magistrats », a-t-elle indiqué.
Le programme de la rencontre comprend un panel animé par des magistrats autour de l’accès des femmes à la justice, suivi de consultations juridiques gratuites destinées aux femmes et aux relais communautaires souhaitant bénéficier de conseils ou d’un accompagnement.
Au-delà de l’aspect juridique, l’AFMP entend également renforcer la contribution des médias à la promotion des droits des femmes. Pour sa présidente, la digitalisation et les plateformes médiatiques constituent des outils essentiels pour sensibiliser davantage l’opinion publique et amplifier la voix des femmes dans l’espace public.
À travers cette initiative, les femmes des médias publics réaffirment ainsi leur engagement à contribuer, par l’information et la sensibilisation, à une meilleure protection des droits des femmes au Sénégal.
