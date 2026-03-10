Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice



La présidente de l’AFMP, Matél Bocoum, également journaliste au quotidien Le Soleil, a expliqué que cette activité vise à apporter une réponse concrète aux préoccupations des femmes. Selon elle, il est important que celles-ci puissent mieux connaître leurs droits et disposer des outils nécessaires pour les faire valoir.



« Nous avons voulu organiser une activité qui ait un impact réel sur le vécu des femmes. Dans nos sociétés, beaucoup hésitent encore à consulter des spécialistes du droit, même lorsqu’elles rencontrent des difficultés. Cette initiative leur permet de dialoguer directement avec des juristes et des magistrats », a-t-elle indiqué.



Le programme de la rencontre comprend un panel animé par des magistrats autour de l’accès des femmes à la justice, suivi de consultations juridiques gratuites destinées aux femmes et aux relais communautaires souhaitant bénéficier de conseils ou d’un accompagnement.

Au-delà de l’aspect juridique, l’AFMP entend également renforcer la contribution des médias à la promotion des droits des femmes. Pour sa présidente, la digitalisation et les plateformes médiatiques constituent des outils essentiels pour sensibiliser davantage l’opinion publique et amplifier la voix des femmes dans l’espace public.



À travers cette initiative, les femmes des médias publics réaffirment ainsi leur engagement à contribuer, par l’information et la sensibilisation, à une meilleure protection des droits des femmes au Sénégal.