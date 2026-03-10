Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop

L’affaire opposant le colonel Abdourahim Kébé à l’avocat Moussa Diop connaît un nouveau développement judiciaire. L’ancien officier de l’armée sénégalaise a été entendu par les enquêteurs après avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation.
À l’origine de cette procédure figurent des déclarations faites par Me Moussa Diop lors de son passage dans l’émission « Encore plus » diffusée sur 2STV. Au cours de cette intervention, l’avocat est revenu sur des propos qu’il avait déjà tenus auparavant sur Télé Futurs Médias (TFM). Loin d’atténuer ses accusations, il a au contraire réaffirmé ses affirmations en déclarant disposer de preuves pour les étayer.
Sur le plateau, Me Moussa Diop a notamment présenté plusieurs documents ainsi qu’une photographie montrant le colonel Abdourahim Kébé en compagnie de Ousmane Sonko, alors figure de l’opposition. Selon lui, ces éléments constitueraient des pièces à charge venant appuyer ses déclarations.
Ces révélations médiatiques n’ont pas tardé à provoquer la réaction du colonel Kébé. Estimant que ces propos portent atteinte à son honneur et à sa réputation, l’ancien officier a décidé de saisir la justice.
Il s’est ainsi présenté à la Sûreté urbaine de Dakar pour formaliser une plainte contre l’avocat. Lors de son audition par les enquêteurs, il a détaillé les raisons de sa démarche judiciaire, évoquant notamment des faits présumés de dénonciation calomnieuse et de diffamation.
À l’issue de son audition, les policiers ont constitué un dossier complet retraçant les faits reprochés. Le procès-verbal ainsi établi a été transmis au parquet, qui devra désormais apprécier la suite à donner à cette affaire.
