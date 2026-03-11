Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches

Nouvel épisode dans le climat politique tendu qui prévaut au sommet de l’État. L’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef, est attendu ce mercredi à 11 heures devant les enquêteurs de la Section de recherches (SR) pour être entendu dans le cadre d’une enquête ouverte après des propos jugés sensibles dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. L’information a été révélée par le quotidien Libération.



Selon Libération, le parquet s’est autosaisi après la diffusion d’une vidéo dans laquelle l’imam Dramé évoque la situation politique actuelle et critique la posture du chef de l’État. Dans cet enregistrement, le religieux affirme que le Président de la République aurait pris “son propre chemin politique”, une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions dans l’opinion.



Mais ce sont surtout certaines interrogations adressées à son auditoire qui auraient attiré l’attention des autorités judiciaires. Dans la même intervention, l’imam aurait demandé ce que les partisans du “projet” feraient si les arrestations reprenaient et si le Premier ministre Ousmane Sonko venait à être limogé de ses fonctions.



Une déclaration qui alimente la polémique



Toujours selon Libération, l’imam Mouhamadou Lamine Dramé aurait également évoqué l’existence d’une “liste de martyrs prêts à se sacrifier” pour protéger Ousmane Sonko et défendre ce qu’il qualifie de “projet”. Des propos qui, pour certains observateurs, pourraient être interprétés comme un appel à la mobilisation radicale, dans un contexte politique déjà très sensible.



C’est dans ce cadre que le parquet a décidé de déclencher une procédure afin de vérifier la portée réelle de ces déclarations et déterminer si elles relèvent d’une simple prise de position politique ou si elles pourraient être qualifiées juridiquement d’appel à l’insurrection.



Une audition très attendue



La convocation de l’imam Dramé devant la Section de recherches intervient dans un contexte où les autorités surveillent de près les discours publics susceptibles d’attiser les tensions politiques.



Lors de son audition prévue ce mercredi, les enquêteurs devraient chercher à clarifier le sens exact de ses propos, leur contexte et les intentions derrière la diffusion de la vidéo incriminée.



Cette audition pourrait également permettre d’évaluer si l’affaire doit déboucher sur une procédure judiciaire plus lourde ou si elle se limitera à une simple audition d’éclaircissement.

