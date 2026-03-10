La compagnie Air Sénégal lance l’initiative solidaire « Les Ailes de l’Espoir »

La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé le lancement d’une initiative solidaire baptisée « Les Ailes de l’Espoir », destinée à soutenir les personnes confrontées à des situations d’urgence ou de grande détresse.



Dans un communiqué publié le 9 mars 2026 à Dakar, la compagnie indique que ce programme s’inscrit dans un esprit de solidarité en cette période marquée par le Ramadan et le Carême.



À travers cette initiative, Air Sénégal prévoit notamment : l’octroi de billets d’avion pour des évacuations sanitaires ou des retours urgents au pays, la prise en charge de rapatriements de corps, afin de permettre aux familles de se recueillir auprès de leurs proches disparus.



Selon le directeur général de la compagnie, Tidiane Ndiaye, cette initiative vise à mobiliser tous les acteurs afin de remonter aux équipes d’Air Sénégal les situations nécessitant un accompagnement.



Toutefois, la compagnie précise que le nombre de bénéficiaires sera limité et que le dispositif ne concerne que les destinations desservies par Air Sénégal. Les personnes souhaitant en bénéficier devront fournir des pièces justificatives selon la nature de la demande.

