Nécrologie: Décès de l'ancien international Sénégalais, Lamine Mboup

La fédération Sénégalaise de Football d'annoncer le rappel à Dieu de Mamadou Lamine Mboup, dit Lamine MBOUP, ancien joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar, ancien international, ancien footballeur professionnel et ancien élève du lycée Blaise DIAGNE. Décès survenu dans la nuit du lundi au mardi 10 Mars à l'Hôpital Général de Grand Yoff ex CTO.



La levée du corps aura lieu à l'hôpital Général de Grand -Yoff, aujourd'hui 10 mars 2026, à 14 heures, suivie de l'enterrement à Tivaouane. Dakaractu présente ses condoléances au monde sportif, aux anciens de la Jeanne d'Arc de Dakar.