Conférence religieuse à Tivaouane : « Avec la réalisation de cette belle et majestueuse grande mosquée, cela devrait nécessairement être accompagné par un maire qui a de la vision » (Abdoulaye Ndiaye Ngalgou)

À l’occasion d’une conférence religieuse initiée par les femmes de son mouvement à Tivaouane, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a profité de la tribune pour appeler ses militantes et militants à faire preuve de retenue et de responsabilité dans le débat politique.



Le candidat déclaré à la mairie de Tivaouane a notamment invité ses partisans à s’abstenir « de toute violence, qu’elle soit verbale ou physique », tout en les exhortant à préserver « la dignité des honnêtes filles et fils de Tivaouane ».



Cette sortie intervient au lendemain de sa déclaration de candidature à la mairie de la ville. Selon lui, certains de ses détracteurs se sont permis de tenir des propos visant à l’offenser ou à le discréditer. Toutefois, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou estime que le débat doit rester centré sur l’essentiel.



« Il faut comparer ce qui est comparable. Je n’ai aucun compte à rendre, parce qu’on ne m’a pas encore mis à disposition le budget de la municipalité. Tout ce que nous faisons au profit de la population, nous le faisons par nos propres moyens », a-t-il affirmé.



Répondant à ses critiques, il a également indiqué que certaines personnes seraient dérangées par sa seule présence sur la scène politique locale.



« Certaines personnes ne seront jamais à l’aise parce que c’est ma personne qui les dérange. Pourtant, je ne leur souhaite que du bien. Notre objectif est d’être aux côtés des populations, notamment à travers des actions sociales », a-t-il déclaré.



Poursuivant son intervention, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a évoqué le rayonnement religieux de la ville, notamment avec la réalisation de la grande mosquée de Tivaouane.



« Si aujourd’hui certains disent que Tivaouane possède la plus belle mosquée du Sénégal, et que d’autres estiment qu’elle figure parmi les plus belles d’Afrique, alors je pense que cela devrait nécessairement être accompagné par un maire qui a de la vision, capable de conduire cette ville vers des lendemains meilleurs », a-t-il conclu.





