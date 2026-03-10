Nécrologie : Décès du journaliste Abdou Diouf Junior

Le réveil a été brutal, ce mardi matin, pour la presse sénégalaise. Abdou Diouf Junior, journaliste et chargé de communication au ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a rendu l'âme à la suite d'un malaise. Il laisse derrière lui un vide immense parmi ses pairs et ses proches.



Après un passage remarqué à la RFM, l’une des radios les plus influentes du pays, Abdou Diouf Junior avait rejoint les rangs de l’administration publique, où il assurait la communication d’un département ministériel stratégique.

La nouvelle de son décès a plongé ses confrères dans la consternation.



La rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la communauté de la presse sénégalaise.