Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque

Une vidéo insolite devenue très virale circule actuellement sur les réseaux sociaux. Dans ladite vidéo, des conducteurs de moto Jakarta ont été filmés en train d'interpeller un Asp non loin d'un commissariat de police pour le livrer aux limiers afin que ce dernier puisse aussi payer comme eux 6 000 F CFA, en guise d'amende pour non port de masque.
Ce fait presque inédit fait suite à leur manifestation devant le commissariat du 1er arrondissement de Thiès pour s'insurger contre "les tracasseries policières liées à la détention obligatoire de deux casques, l'augmentation en flèche des tâches au niveau de la ville, avaient-ils évoqué lors de leur face-à-face avec la presse.
Dans la même vidéo, au delà du fait que le monsieur ait été dirigé manu militari devant les policiers, parmi les conducteurs de Jakarta, des voix se sont élevées pour demander à ce que ce dernier paye obligatoirement 6.000 Fcfa...
