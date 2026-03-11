Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a conduit à l’arrestation de Libasse Diop, administrateur de la page TikTok « Li-mbasse T ». L’homme de 43 ans a été interpellé par la Brigade de recherches (BR) de Dakar avant d’être déféré au parquet pour offense au Chef de l’État et discours contraire aux bonnes mœurs, rapporte le quotidien Libération.



Selon Libération, l’arrestation est intervenue devant le domicile du mis en cause à Yeumbeul, à la suite d’une autosaisine du parquet déclenchée après la diffusion d’une vidéo polémique sur sa page TikTok. Dans cette séquence, Libasse Diop évoquait les tensions supposées liées au projet de construction de la route de Yeumbeul, un sujet qui suscite des débats dans la zone.



Des propos jugés injurieux



Au cours de son intervention en direct, Libasse Diop aurait tenu des propos particulièrement virulents à l’endroit du Président de la République. Toujours selon Libération, il est allé jusqu’à lancer une phrase jugée insultante à l’égard du chef de l’État, ce qui a motivé l’ouverture rapide d’une procédure judiciaire.



La diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux n’a pas tardé à attirer l’attention des autorités, entraînant l’intervention des enquêteurs de la gendarmerie.



Interpellation et audition



Une fois interpellé, Libasse Diop a été conduit dans les locaux de la Brigade de recherches pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Face aux enquêteurs, il a reconnu être l’auteur des propos incriminés, prononcés lors d’un live diffusé sur TikTok.



Lors de son audition, il s’est présenté comme un militant du parti Pastef depuis 2014, tout en précisant qu’il n’y occupe aucune fonction officielle.



Des excuses devant les enquêteurs



Confronté à la gravité des accusations, Libasse Diop a tenté d’expliquer les circonstances de sa sortie verbale. D’après Libération, il a indiqué s’être emporté après l’intervention d’un auditeur pendant la diffusion en direct.



Évoquant une “perte de contrôle momentanée”, le quadragénaire s’est finalement confondu en excuses devant les gendarmes, sollicitant la clémence de la justice pour ses propos.



Une affaire désormais entre les mains du parquet



Après son audition, Libasse Diop a été déféré au parquet, où il devra répondre des chefs d’accusation retenus contre lui.