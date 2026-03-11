Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU : "Il dispose de l’expérience et du leadership nécessaires...(Balla Sall, ancien HCCT)

Dans une note transmise à Dakaractu, Balla Sall, maire de la commune de Ndiago et ancien membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), a tenu à exprimer son soutien au président Macky Sall pour sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Dans sa déclaration, il a estimé que "Macky Sall dispose de l’expérience et du leadership nécessaires pour occuper cette haute fonction internationale. Son parcours à la tête du Sénégal et son engagement dans les grandes questions internationales font de lui un candidat crédible pour diriger l’ONU", a-t-il fait savoir.

Ainsi, le maire de Ndiago considère également qu’une telle élection serait une grande fierté pour le Sénégal et pour l’Afrique, car "elle permettrait au continent d’avoir une voix forte au sein de l’organisation mondiale chargée de promouvoir la paix, la sécurité et la coopération entre les nations". Enfin, Balla Sall a appellé les Sénégalais ainsi que les partenaires internationaux à accompagner cette ambition pour le rayonnement du Sénégal sur la scène internationale.